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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 27 января 2019
Лацио
27.01.2019, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
59'
Э. Джан (АГ)
74'
Ж. Канселу
88'
К. Роналду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ювентус
Замена
П. Нету
️️️️
Баштуш
90'
88'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Роналду
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ч. Иммобиле
82'
Замена
В. Бериша
️️️️
Л. Альберто
81'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
80'
80'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
74'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Канселу
73'
Желтая карточка
Д. Ругани
70'
Желтая карточка
М. Де Шильо
70'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Д. Коста
60'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Б. Матюиди
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Джан
59'
Желтая карточка
Л. Лейва
50'
49'
Желтая карточка
Б. Матюиди
41'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Л. Бонуччи
24'
Желтая карточка
Э. Джан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-4-1-2
1
Стракоша
26
Раду
13
Уоллес
15
Баштуш
19
Лулич
16
Пароло
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
4-1-2-1-2
13
Щесны
22
Де Шильо
19
Бонуччи
24
Ругани
26
Сандро
23
Джан
30
Бентанкур
8
Матюиди
11
Коста
7
Роналду
21
Дибала
18
Альберто
23
Бериша
23
Бериша
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
10
Кайседо
9
Иммобиле
15
Баштуш
7
Нету
7
Нету
15
Баштуш
19
Бонуччи
14
Кьеллини
14
Кьеллини
19
Бонуччи
11
Коста
2
Канселу
2
Канселу
11
Коста
8
Матюиди
10
Бернардески
10
Бернардески
8
Матюиди
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Остались в запасе
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Лацио - Ювентус
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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Лацио
Ювентус
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