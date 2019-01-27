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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Бетис
Атлетик - Бетис: обзор матча 27 января 2019
Атлетик
27.01.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
21'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Бетис
Желтая карточка
А. Капа
87'
Красная карточка
О. де Маркос
84'
Желтая карточка
Е. Альварес
82'
50'
Желтая карточка
Л. Морон
Желтая карточка
М. Сан Хосе
31'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
26'
24'
Желтая карточка
Сидней
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
Пас отдал
О. де Маркос
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
27
Франсис
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Эррерин
26
Мартинес
5
Альварес
12
Сан Хосе
17
Бершиче
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
14
Кордоба
10
Муньяин
9
Уильямс
4-1-1-3-1
13
Лопес
19
Барраган
3
Феддаль
26
Сидней
2
Манди
10
Карвалью
27
Франсис
16
Лайнес
20
Каналес
20
Ло Чельсо
80
Морон
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетик - Бетис
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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