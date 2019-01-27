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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - РБ Лейпциг
Фортуна - РБ Лейпциг: обзор матча 27 января 2019
Фортуна
27.01.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
2'
Ю. Поульсен
9'
И. Конате
16'
Ю. Поульсен
68'
К. Лаймер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - РБ Лейпциг
85'
Замена
М. Кунья
️️️️
М. Забитцер
85'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Т. Вернер
Замена
А. Баркок
️️️️
Д. Лукебакио
77'
73'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Демме
68'
ГОЛ! 0:4!
К. Лаймер
Желтая карточка
М. Дукщ
67'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
О. Финк
63'
Замена
М. Дукщ
️️️️
Б. Раман
46'
16'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Поульсен
Пас отдал
К. Лаймер
9'
ГОЛ! 0:2!
И. Конате
Пас отдал
М. Хальстенберг
2'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Фортуна
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ренсинг
27
Моралес
25
Циммерманн
35
Камински
17
Гисельман
23
Айхан
33
Усами
7
Финк
7
Штегер
14
Лукебакио
14
Раман
4-1-3-2
25
Гулачи
4
Орбан
16
Клостерманн
16
Конате
23
Хальстенберг
12
Адамс
20
Забитцер
6
Демме
27
Лаймер
15
Поульсен
11
Вернер
14
Лукебакио
25
Баркок
25
Баркок
14
Лукебакио
14
Раман
33
Дукщ
33
Дукщ
14
Раман
7
Финк
10
Хеннингс
10
Хеннингс
7
Финк
6
Демме
10
Форсберг
10
Форсберг
6
Демме
11
Вернер
97
Огустен
97
Огустен
11
Вернер
20
Забитцер
10
Кунья
10
Кунья
20
Забитцер
Остались в запасе
Фортуна
РБ Лейпциг
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Маркус Анфанг
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Фортуна - РБ Лейпциг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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