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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Шеффилд Уэнсдэй
Челси - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 27 января 2019
Челси
27.01.2019, воскресенье, 21:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
26'
Виллиан (П)
64'
К. Хадсон-Одои
83'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 3:0!
Виллиан
Пас отдал
О. Жиру
83'
ГОЛ! 2:0!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
А. Кристенсен
64'
38'
Желтая карточка
М. Фокс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Виллиан
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Кабальеро
15
Кристенсен
4
Ампаду
22
Рюдигер
3
Алонсо
3
Аспиликуэта
6
Баркли
8
Ковачич
10
Виллиан
7
Хадсон-Одои
9
Игуаин
3-2-2-2
27
Вествуд
6
Пелюпесси
12
Лис
3
Фокс
5
Хатчинсон
3
Рич
10
Беннэн
2
Палмер
26
Флетчер
21
Бойд
Остались в запасе
Челси
Шеффилд Уэнсдэй
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Челси - Шеффилд Уэнсдэй
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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Челси
Шеффилд Уэнсдэй
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