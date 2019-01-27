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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Фрозиноне
Болонья - Фрозиноне: обзор матча 27 января 2019
Болонья
27.01.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 4
Завершен
Фрозиноне
18'
П. Гильоне
21'
К. Киано
52'
А. Пинамонти
75'
К. Киано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Фрозиноне
81'
Желтая карточка
М. Гори
75'
ГОЛ! 0:4!
К. Киано
Желтая карточка
Ф. Хеландер
74'
64'
Желтая карточка
Ф. Кассата
Желтая карточка
Н. Сансоне
54'
52'
ГОЛ! 0:3!
А. Пинамонти
Пас отдал
Ф. Кассата
32'
Желтая карточка
Б. Саламон
21'
ГОЛ! 0:2!
К. Киано
Пас отдал
А. Бегетто
18'
ГОЛ! 0:1!
П. Гильоне
Пас отдал
А. Бегетто
Красная карточка
Ф. Матиелло
13'
Желтая карточка
А. Поли
12'
5'
Желтая карточка
М. Капуано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Фрозиноне
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
35
Дийкс
22
Хеландер
5
Данило
14
Матиелло
5
Пульгар
15
Поли
21
Сориано
11
Сансоне
8
Паласио
7
Орсолини
4-4-2
57
Спортиелло
18
Гильоне
32
Крайнц
19
Капуано
18
Саламон
8
Маиелло
13
Чибса
33
Бегетто
29
Кассата
9
Пинамонти
28
Киано
Остались в запасе
Болонья
Фрозиноне
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Остались в запасе
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Болонья - Фрозиноне
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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