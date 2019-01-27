Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Барселона
Жирона - Барселона: обзор матча 27 января 2019
Жирона
27.01.2019, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
9'
Н. Семеду
68'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Барселона
Желтая карточка
К. Стуани
89'
Желтая карточка
Хуанпе
69'
68'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
Желтая карточка
Я. Буну
52'
Вторая желтая
Б. Эспиноcа
51'
43'
Желтая карточка
С. Бускетс
37'
Желтая карточка
А. Видаль
31'
Желтая карточка
К. Лангле
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
29'
9'
ГОЛ! 0:1!
Н. Семеду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Порту
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
4
Денис Суарес
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Малком
ПВ
4-1-2-2-1
37
Буну
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
4
Алкала
23
Порро
8
Понс
24
Гарсия
6
Гранель
10
Порту
17
Фернандес
7
Стуани
4-3-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
23
Видаль
10
Месси
11
Коутиньо
9
Суарес
Остались в запасе
Жирона
Барселона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Артур
ЦП
4
Денис Суарес
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Артур
ЦП
4
Денис Суарес
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Малком
ПВ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Жирона - Барселона
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Жирона
Барселона
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
09:04
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
09:04
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+