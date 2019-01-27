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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ренн
ПСЖ - Ренн: обзор матча 27 января 2019
ПСЖ
27.01.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
4 : 1
Завершен
Ренн
7'
Э. Кавани
60'
А. Ди Мария
66'
К. Мбаппе
71'
Э. Кавани
28'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ренн
Желтая карточка
Т. Силва
80'
ГОЛ! 4:1!
Э. Кавани
Пас отдал
К. Мбаппе
71'
ГОЛ! 3:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Ю. Дракслер
66'
62'
Желтая карточка
Х. Траоре
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Т. Силва
60'
34'
Желтая карточка
М. Ньянг
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Ньянг
Пас отдал
Х. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
3-2-2-2
1
Буффон
6
Керер
3
Кимпембе
3
Силва
24
Бернат
10
Алвес
7
Дракслер
11
Ди Мария
10
Мбаппе
10
Кавани
4-3-2-1
40
Коубек
2
Зеффан
25
Гелин
3
Да Силва
14
Траоре
19
Гренье
27
Бурижо
21
Андре
7
Сарр
8
Бен Арфа
99
Ньянг
Остались в запасе
ПСЖ
Ренн
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Мусса Диаби
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча ПСЖ - Ренн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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