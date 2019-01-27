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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Гент
Кортрейк - Гент: обзор матча 27 января 2019
Кортрейк
27.01.2019, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Гент
15'
И. Уали
76'
Т. де Смет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Гент
Желтая карточка
К. Д'Хаен
88'
85'
Желтая карточка
Р. Безус
76'
ГОЛ! 1:1!
Т. де Смет
Желтая карточка
Л. Азуни
74'
39'
Желтая карточка
Б. Деягер
ГОЛ! 1:0!
И. Уали
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
5
Ларри Азуни
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Гент
1
Томас Камински
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
4
Биргер Верстате
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Кортрейк
23
Кристоф Лепуан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Гент
20
Янник Толен
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
1-4-1
89
Брюззезе
28
ван дер Брюгген
30
Д'Хаен
5
Азуни
2
Кумордзи
4
де Сар
27
Уали
4-2-1-1
1
Камински
32
Пластун
24
Ростед
4
Дерейк
28
де Смет
4
Верстате
19
Деягер
91
Домпе
9
Яремчук
Остались в запасе
Кортрейк
Гент
23
Кристоф Лепуан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
2
Арно Суке
ПЗ
20
Янник Толен
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Нана Асаре
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
23
Кристоф Лепуан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
Остались в запасе
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
2
Арно Суке
ПЗ
20
Янник Толен
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Нана Асаре
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Кортрейк - Гент
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
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