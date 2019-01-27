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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - СПАЛ
Парма - СПАЛ: обзор матча 27 января 2019
Парма
27.01.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 3
Завершен
СПАЛ
11'
Р. Инглесе (П)
53'
Р. Инглесе
70'
М. Валоти
75'
А. Петанья
87'
М. Фарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - СПАЛ
90'
+1
Желтая карточка
Фелипе
87'
ГОЛ! 2:3!
М. Фарес
76'
Желтая карточка
А. Петанья
75'
ГОЛ! 2:2!
А. Петанья
Пас отдал
Я. Куртич
70'
ГОЛ! 2:1!
М. Валоти
Пас отдал
М. Лаццари
57'
Желтая карточка
М. Лаццари
ГОЛ! 2:0!
Р. Инглесе
53'
Желтая карточка
М. Скоццарелла
36'
34'
Желтая карточка
М. Фарес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Инглесе
11'
Желтая карточка
Ю. Куцка
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
СПАЛ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Парма
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
4-1-2-1-2
55
Сепе
2
Якопони
95
Бастони
5
Гальоло
22
Алвеш
23
Скоццарелла
33
Куцка
20
Барилла
27
Жервиньо
45
Инглесе
14
Биабиани
4-3-3
2
Вивиано
29
Лаццари
33
Бонифази
2
Шимич
27
Фелипе
27
Куртич
6
Миссироли
16
Вальдифиори
93
Фарес
37
Петанья
9
Палоски
Остались в запасе
Парма
СПАЛ
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
6
Якопо Дези
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Парма - СПАЛ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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