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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Сельта
Вальядолид - Сельта: обзор матча 27 января 2019
Вальядолид
27.01.2019, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
55'
О. Плано
69'
Кеко
16'
П. Систо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Сельта
Желтая карточка
Мичел
90'
89'
Желтая карточка
Д. Юнка
87'
Вторая желтая
У. Худт
ГОЛ! 2:1!
Кеко
Пас отдал
О. Плано
69'
Желтая карточка
Т. Вилья
60'
ГОЛ! 1:1!
О. Плано
Пас отдал
Антонито
55'
52'
Желтая карточка
С. Буфал
41'
Желтая карточка
У. Худт
40'
Желтая карточка
У. Мальо
16'
ГОЛ! 0:1!
П. Систо
Пас отдал
С. Буфал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Кеко
ЦП
2
Антонито
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
3-4-2-1
1
Масип
22
Мартинес
22
Кико
20
Калеро
4
Алькарас
20
Кеко
2
Антонито
21
Мичел
19
Вилья
20
Плано
14
Гвардиола
4-3-2-1
36
Бланко
22
Мальо
29
Худт
14
Араужо
17
Юнка
68
Лоботка
19
Санчес
77
Систо
10
Мендес
17
Буфал
9
Гомес
Остались в запасе
Вальядолид
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
1
Серхио Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Вальядолид - Сельта
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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