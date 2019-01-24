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Расписание матчей
Франция. Кубок
Витре - Гавр
Витре - Гавр: обзор матча 24 января 2019
Витре
24.01.2019, четверг, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Гавр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Витре - Гавр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Витре
Франция. Кубок, 1/128-finals
Витре
1 : 2
16.11.2025
Франция. Кубок, 1/16 финала
Нант
2 : 0
02.01.2022
Витре
Франция. Кубок, 1/32 финала
Паназоль
1 : 1
18.12.2021
Витре
Франция. Кубок, 1/4 финала
Витре
0 : 2
06.03.2019
Нант
Франция. Кубок, 1/8 финала
Витре
3 : 2
06.02.2019
Лион-Дюшер
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Жюль Дешасо
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