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Расписание матчей
Франция. Кубок
Нант - Витре
Нант - Витре: обзор матча 02 января 2022
Нант
02.01.2022, воскресенье, 15:45
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Витре
25'
Л. Бляс
67'
В. Геббельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нант - Витре
Замена
А. Силла
️️️️
Р. Перейра де Са
84'
Замена
Г. Манвелян
️️️️
В. Геббельс
74'
ГОЛ! 2:0!
В. Геббельс
Пас отдал
Фабио
67'
Замена
С. Корчиа
️️️️
В. Сиприен
60'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Л. Бляс
60'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бляс
Пас отдал
Фабио
25'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Нант - Витре
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Витре
Франция. Кубок, 1/128-finals
Витре
1 : 2
16.11.2025
Франция. Кубок, 1/16 финала
Нант
2 : 0
02.01.2022
Витре
Франция. Кубок, 1/32 финала
Паназоль
1 : 1
18.12.2021
Витре
Франция. Кубок, 1/4 финала
Витре
0 : 2
06.03.2019
Нант
Франция. Кубок, 1/8 финала
Витре
3 : 2
06.02.2019
Лион-Дюшер
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
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Нант
Витре
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
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22 июля
2
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
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4
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2
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