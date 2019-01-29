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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Шавиш
Портимоненси - Шавиш: обзор матча 29 января 2019
Портимоненси
29.01.2019, вторник, 22:00
Португалия. Примейра, 19 тур
0 : 1
Завершен
Шавиш
38'
Коштинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Шавиш
Желтая карточка
Д. Мартинес
53'
38'
ГОЛ! 0:1!
Коштинья
Начало матча
Статистика матча Портимоненси - Шавиш
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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