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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Кардифф
Арсенал - Кардифф: обзор матча 29 января 2019
Арсенал
29.01.2019, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Кардифф
66'
П. Обамеянг (П)
83'
А. Ляказетт
90+3'
Н. Мендес-Лэйнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Кардифф
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
К. Зохоре
90'
Желтая карточка
Д. Роллс
ГОЛ! 2:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
П. Обамеянг
83'
Желтая карточка
А. Ляказетт
81'
81'
Замена
К. Харрис
️️️️
Г. Артер
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Озил
76'
73'
Замена
К. Зохоре
️️️️
У. Ниасс
70'
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
Б. Рид
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Обамеянг
66'
63'
Желтая карточка
Г. Артер
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
Ш. Лихтштайнер
60'
Замена
А. Ивоби
️️️️
М. Эль-Ненни
46'
Желтая карточка
М. Гендузи
45'
+2
36'
Желтая карточка
К. Патерсон
Желтая карточка
Н. Монреаль
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
5
Арон Гуннарссон
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
14
Бобби Рид
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лено
23
Колашинац
18
Монреаль
13
Мустафи
2
Лихтштайнер
34
Торрейра
6
Гендузи
6
Эль-Ненни
10
Озил
91
Ляказетт
7
Обамеянг
3-2-3-1-1
13
Этеридж
14
Бамба
12
Беннетт
13
Патерсон
5
Экюэль-Манга
21
Пелтье
5
Гуннарссон
31
Артер
32
Роллс
14
Рид
14
Ниасс
2
Лихтштайнер
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
2
Лихтштайнер
10
Озил
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Озил
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
17
Ивоби
6
Эль-Ненни
31
Артер
40
Харрис
40
Харрис
31
Артер
14
Рид
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
14
Рид
14
Ниасс
7
Зохоре
7
Зохоре
14
Ниасс
Остались в запасе
Арсенал
Кардифф
1
Петр Чех
ВР
34
Гранит Джака
ОП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
34
Гранит Джака
ОП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Рис Хили
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Арсенал - Кардифф
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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