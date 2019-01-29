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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Брайтон
Фулхэм - Брайтон: обзор матча 29 января 2019
Фулхэм
29.01.2019, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
4 : 2
Завершен
Брайтон
47'
К. Чамберс
58'
А. Митрович
74'
А. Митрович
79'
Л. Вьетто
3'
Г. Мюррэй
17'
Г. Мюррэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Брайтон
Желтая карточка
Р. Бабел
87'
ГОЛ! 4:2!
Л. Вьетто
Пас отдал
Р. Бабел
79'
78'
Желтая карточка
Л. Данк
77'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
П. Гросс
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Д. Брайан
77'
ГОЛ! 3:2!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Брайан
74'
71'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Ю. Локадия
ГОЛ! 2:2!
А. Митрович
58'
ГОЛ! 1:2!
К. Чамберс
Пас отдал
А. Митрович
47'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
А. Шюррле
46'
36'
Желтая карточка
Ш. Даффи
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
36'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Т. Рим
27'
26'
Желтая карточка
Д. Стивенс
17'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мюррэй
Пас отдал
П. Гросс
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
М. Монтойя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
3-2-2-2
15
Серхио Рико
23
Ле Марша
3
Рим
29
Кристи
23
Брайан
3
Одои
14
Сери
20
Шюррле
8
Бабел
9
Митрович
4-3-1-2
13
Райан
33
Монтойя
5
Данк
13
Бонг
25
Даффи
13
Гросс
16
Стивенс
24
Проппер
7
Мач
39
Мюррэй
9
Локадия
23
Брайан
30
Сессеньон
30
Сессеньон
23
Брайан
3
Рим
10
Кэрни
10
Кэрни
3
Рим
20
Шюррле
10
Вьетто
10
Вьетто
20
Шюррле
9
Локадия
93
Кноккарт
93
Кноккарт
9
Локадия
13
Гросс
7
Андоне
7
Андоне
13
Гросс
Остались в запасе
Фулхэм
Брайтон
75
Ибрахима Сиссе
ОП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
11
Флойд Айите
ЦП
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
11
Флойд Айите
ЦП
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Фулхэм - Брайтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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