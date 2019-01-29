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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Рединг
Болтон - Рединг: обзор матча 29 января 2019
Болтон
29.01.2019, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
90+2'
Д. Хоббс
74'
Н. Оливейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Рединг
ГОЛ! 1:1!
Д. Хоббс
Пас отдал
С. Амеоби
90'
+2
74'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Оливейра
63'
Желтая карточка
Д. Свифт
60'
Желтая карточка
Э. Риномхота
Желтая карточка
Э. Тэйлор
58'
53'
Желтая карточка
К. Гантер
Желтая карточка
К. Нун
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Рединг
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Болтон
27
Бен Уиллиамс
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4-1-2-2
3
Тэйлор
31
Уитер
16
Ольковски
14
Хоббс
16
Лоу
12
Нун
19
О'Нил
8
Дональдсон
10
Амеоби
4-5-1
1
Мартинес
17
Идом
2
Гантер
26
Мур
3
Миазга
8
Свифт
4
Риномхота
10
Бакуна
14
Алуко
77
Барроу
7
Оливейра
Остались в запасе
Болтон
Рединг
27
Бен Уиллиамс
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
27
Бен Уиллиамс
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Болтон - Рединг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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