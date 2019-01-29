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Хаддерсфилд Таун - Эвертон
Хаддерсфилд Таун - Эвертон: обзор матча 29 января 2019
Хаддерсфилд Таун
29.01.2019, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
3'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Эвертон
90'
+5
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
87'
Желтая карточка
А. Гомеш
66'
Красная карточка
Л. Динь
Желтая карточка
Д. Панчеон
65'
43'
Желтая карточка
Д. Тосун
31'
Желтая карточка
Бернард
3'
ГОЛ! 0:1!
Ришарлисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
4-3-2-1
1
Лоссль
26
Шиндлер
25
Занка
5
Конголо
94
Хадергьонай
40
Панчеон
6
Хогг
7
Бакуна
27
Дьякаби
10
Качунга
9
Мунье
4-2-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
4
Зума
3
Бэйнс
20
Гомеш
22
Дэвис
10
Сигурдссон
11
Бернард
23
Тосун
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Эвертон
2
Том Смит
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Эвертон
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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