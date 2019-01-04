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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Жирона
Леванте - Жирона: обзор матча 04 января 2019
Леванте
04.01.2019, пятница, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 2
Завершен
Жирона
58'
Х. Луис Моралес
86'
Коке
31'
Порту
72'
А. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Жирона
ГОЛ! 2:2!
Коке
Пас отдал
Х. Кампанья
86'
72'
ГОЛ! 1:2!
А. Гарсия
Красная карточка
С. Поштиго
69'
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
А. Гарсия
58'
Желтая карточка
Э. Барди
56'
35'
Желтая карточка
К. Стуани
31'
ГОЛ! 0:1!
Порту
Пас отдал
А. Гранель
Желтая карточка
А. Гарсия
28'
Желтая карточка
С. Поштиго
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Леванте
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Ойер
3
Гарсия
21
Поштиго
44
Пьер
23
Кабако
17
Вукчевич
20
Кампанья
10
Барди
23
Джейсон
25
Моралес
9
Марти
4-3-2-1
37
Буну
23
Порро
22
Рамальо
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
12
Луис
24
Гарсия
6
Гранель
10
Порту
10
Гарсия
7
Стуани
Остались в запасе
Леванте
Жирона
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Леванте - Жирона
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
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