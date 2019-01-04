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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Леганес
Эспаньол - Леганес: обзор матча 04 января 2019
Эспаньол
04.01.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Леганес
9'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Леганес
90'
+1
Вторая желтая
Ж. Гумбау
72'
Желтая карточка
К. Омеруо
70'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
Желтая карточка
М. Рока
68'
67'
Желтая карточка
Ресио
Желтая карточка
Д. Вила
35'
20'
Желтая карточка
У. Бустинса
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Микель Весга
ОП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Налдо
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
3-2-1-1-3
13
Лопес
12
Вила
6
Дуарте
16
Росалес
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
21
Мелендо
7
Иглесиас
9
Гарсия
12
Баптистао
3-4-1-2
25
Куэльяр
4
Омеруо
22
Сиовас
33
Сильва
12
Ньом
6
Гумбау
6
Весга
5
Бустинса
14
Родригес
9
Каррийо
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Эспаньол
Леганес
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
5
Налдо
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
13
Андрей Лунин
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
5
Налдо
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Эспаньол - Леганес
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
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