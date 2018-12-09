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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Львов
Александрия - Львов: обзор матча 09 декабря 2018
Александрия
09.12.2018, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Львов
84'
А. Шендрик
2'
В. Адамюк
30'
В. Адамюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Львов
Желтая карточка
А. Шендрик
85'
ГОЛ! 1:2!
А. Шендрик
84'
30'
ГОЛ! 0:2!
В. Адамюк
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Адамюк
Начало матча
Статистика матча Александрия - Львов
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
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