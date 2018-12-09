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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ксанти - Олимпиакос
Ксанти - Олимпиакос: обзор матча 09 декабря 2018
Ксанти
09.12.2018, воскресенье, 16:30
Греция. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Олимпиакос
76'
Я. Вукович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ксанти - Олимпиакос
90'
+8
Желтая карточка
П. Сиссе
81'
Желтая карточка
М. Камара
78'
Вторая желтая
Д. Поденсе
76'
ГОЛ! 0:1!
Я. Вукович
Пас отдал
К. Фортунис
69'
Желтая карточка
Д. Поденсе
49'
Желтая карточка
Гильерме
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ксанти - Олимпиакос
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ксанти
Греция. Суперлига
Панетоликос
1 : 0
30.05.2021
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
2 : 1
26.05.2021
Панетоликос
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис
3 : 1
29.08.2020
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
0 : 1
26.08.2020
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 0
18.07.2020
Ксанти
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
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