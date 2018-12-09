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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Аталанта
Удинезе - Аталанта: обзор матча 09 декабря 2018
Удинезе
09.12.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 3
Завершен
Аталанта
12'
К. Ласанья
2'
Д. Сапата
62'
Д. Сапата
80'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Аталанта
80'
ГОЛ! 1:3!
Д. Сапата
Пас отдал
Х. Хатебур
76'
Желтая карточка
А. Масиелло
62'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сапата
Пас отдал
М. Барроу
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Ласанья
Пас отдал
М. Д'Алессандро
12'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Толой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
4-4-1-1
1
Муссо
5
Троост-Эконг
5
тер Авест
3
Пеццелла
17
Нуйтинк
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
8
Мандрагора
42
Фофана
77
Д'Алессандро
15
Ласанья
3-3-1-1-2
1
Бериша
19
Паломино
5
Масиелло
2
Толой
33
Хатебур
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
24
Ригони
10
Гомес
91
Сапата
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
6
Али Аднан
ЛЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Удинезе - Аталанта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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