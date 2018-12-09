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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Леванте
Эйбар - Леванте: обзор матча 09 декабря 2018
Эйбар
09.12.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 15 тур
4 : 4
Завершен
Леванте
8'
С. Энрих
57'
Г. Эскаланте
61'
Шарлес (П)
65'
Шарлес
9'
Х. Луис Моралес
25'
Р. Пьер
75'
А. Гарсия
90+1'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Леванте
Желтая карточка
Х. Анхель
90'
+1
90'
+1
ГОЛ! 4:4!
Б. Майорал
Пас отдал
Р. Рочина
82'
Желтая карточка
Х. Кампанья
Желтая карточка
Г. Эскаланте
77'
75'
ГОЛ! 4:3!
А. Гарсия
ГОЛ! 4:2!
Шарлес
65'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Шарлес
61'
ГОЛ! 2:2!
Г. Эскаланте
Пас отдал
Р. Пенья
57'
25'
ГОЛ! 1:2!
Р. Пьер
Пас отдал
Джейсон
9'
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Э. Барди
ГОЛ! 1:0!
С. Энрих
Пас отдал
Шарлес
8'
1'
Желтая карточка
А. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Риесго
3
Анхель
4
Рамис
15
Оливейра
17
Кукурелья
18
Диоп
7
Пенья
8
Эскаланте
14
Орельяна
9
Энрих
19
Шарлес
4-1-3-2
13
Ойер
23
Кабако
44
Пьер
5
Чема
3
Гарсия
20
Кампанья
16
Рочина
10
Барди
23
Джейсон
9
Марти
25
Моралес
Остались в запасе
Эйбар
Леванте
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Эйбар - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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