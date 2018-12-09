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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Реймс
Лилль - Реймс: обзор матча 09 декабря 2018
Лилль
09.12.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
90+5'
Н. Пепе (П)
64'
Р. Уден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Реймс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Пепе
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Э. Менди
90'
+1
Желтая карточка
Р. Метанир
Желтая карточка
Р. Фонте
72'
64'
ГОЛ! 0:1!
Р. Уден
Пас отдал
А. Ромао
46'
Желтая карточка
Т. Фоке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
33
Конан
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
4-1-1-2-2
16
Меньян
97
Балло-Туре
13
Дабила
6
Фонте
2
Челик
23
Мендес
8
Шека
27
Леау
93
Иконе
19
Пепе
7
Араухо
4-1-1-1-3
16
Менди
25
Фоке
3
Энгелс
5
Абдельхамид
33
Конан
7
Шавалерен
15
Ромао
7
Думбия
39
Ндом
19
Чаваррия
9
Сук
Остались в запасе
Лилль
Реймс
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
10
Реми Уден
ПВ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
Главный тренер
Самба Диавара
Остались в запасе
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
Остались в запасе
10
Реми Уден
ПВ
1
Йоханн Каррассо
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Самба Диавара
Статистика матча Лилль - Реймс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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