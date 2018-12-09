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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - СПАЛ
Дженоа - СПАЛ: обзор матча 09 декабря 2018
Дженоа
09.12.2018, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
СПАЛ
38'
К. Пентек (П)
15'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - СПАЛ
87'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
85'
Желтая карточка
С. Флоккари
81'
Желтая карточка
Ф. Викари
Желтая карточка
М. Велозу
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Пентек
38'
34'
Желтая карточка
К. Бонифази
25'
Желтая карточка
А. Петанья
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Петанья
Пас отдал
Фелипе
Красная карточка
Д. Кришито
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Сандро
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
СПАЛ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-3-1-3
13
Раду
4
Бираски
21
Ромеро
4
Кришито
7
Хильемарк
44
Велозу
30
Сандро
13
Перейра
8
Куаме
9
Пентек
88
Лазович
4-3-3
1
Гомис
29
Лаццари
34
Викари
33
Бонифази
27
Фелипе
27
Куртич
6
Миссироли
28
Скьяттарелла
93
Фарес
37
Петанья
7
Антенуччи
Остались в запасе
Дженоа
СПАЛ
22
Федерико Маркетти
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Дженоа - СПАЛ
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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