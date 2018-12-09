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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Штутгарт
Боруссия М - Штутгарт: обзор матча 09 декабря 2018
Боруссия М
09.12.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Штутгарт
69'
Раффаэл
77'
Ф. Нойхаус
84'
Б. Павар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Штутгарт
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Б. Павар
84'
83'
Вторая желтая
Э. Томми
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
И. Траоре
78'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Нойхаус
Пас отдал
Т. Азар
77'
75'
Замена
Л. Даяку
️️️️
А. Донис
ГОЛ! 1:0!
Раффаэл
Пас отдал
Ф. Нойхаус
69'
62'
Желтая карточка
Э. Томми
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
А. Плеа
61'
Замена
Раффаэл
️️️️
Д. Закария
61'
Желтая карточка
Д. Закария
59'
46'
Замена
Э. Томми
️️️️
А. Бек
Желтая карточка
Т. Штробль
45'
28'
Желтая карточка
М. Кемпф
26'
Желтая карточка
Д. Аого
26'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Д. Аого
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Гонсало Кастро
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
4-2-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
24
Янчке
30
Эльведи
5
Ланг
6
Закария
5
Штробль
9
Азар
13
Штиндль
16
Траоре
14
Плеа
3-2-1-1-2
20
Цилер
32
Бек
2
Кемпф
3
Аого
28
Павар
2
Инсуа
4
Гентнер
31
Гонсалес
27
Гомес
22
Донис
14
Плеа
10
Нойхаус
10
Нойхаус
14
Плеа
16
Траоре
19
Джонсон
19
Джонсон
16
Траоре
6
Закария
11
Раффаэл
11
Раффаэл
6
Закария
22
Донис
43
Даяку
43
Даяку
22
Донис
32
Бек
27
Томми
27
Томми
32
Бек
3
Аого
8
Кастро
8
Кастро
3
Аого
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Остались в запасе
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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