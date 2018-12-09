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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Авеш
Спортинг - Авеш: обзор матча 09 декабря 2018
Спортинг
09.12.2018, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 12 тур
4 : 1
Завершен
Авеш
40'
Б. Дост (П)
45+1'
Нани
48'
Б. Дост
59'
А. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Авеш
ГОЛ! 4:0!
А. Диаби
Пас отдал
Б. Фернандеш
59'
Вторая желтая
М. Акунья
55'
ГОЛ! 3:0!
Б. Дост
Пас отдал
Б. Фернандеш
48'
ГОЛ! 2:0!
Нани
Пас отдал
Б. Фернандеш
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Дост
40'
Желтая карточка
М. Акунья
30'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Спортинг - Авеш
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Авеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Портимоненси
2 : 0
26.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Авеш
0 : 5
21.07.2020
Бенфика
Португалия. Примейра, 32 тур
Санта-Клара
3 : 0
14.07.2020
Авеш
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 0
04.07.2020
Авеш
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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