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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Шарлеруа
Андерлехт - Шарлеруа: обзор матча 09 декабря 2018
Андерлехт
09.12.2018, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Шарлеруа
47'
Ф. Амузу
89'
К. Бенавенте (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Шарлеруа
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Бенавенте
Желтая карточка
С. Борнау
88'
Желтая карточка
Э. Нахар
69'
57'
Желтая карточка
К. Бенавенте
ГОЛ! 1:0!
Ф. Амузу
47'
Желтая карточка
С. Кумс
42'
31'
Желтая карточка
К. Дианди
Желтая карточка
И. Сантини
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
13
Кристоф Дианди
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
16
Питер Геркенс
ЦП
Шарлеруа
25
Дориан Дерви
ЦЗ
26
Адама Ньян
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
3-3-2-2
1
Дидийон
33
Борнау
4
Лоуренс
31
Нахар
6
Локонга
24
Кумс
9
Амузу
88
Мориока
56
Салемакерс
18
Сантини
11
Димата
3-2-1-1
30
Пеннето
24
Дессоле
5
Зайков
25
Нуриу
14
Бенавенте
13
Дианди
17
Бруно
45
Осимхен
Остались в запасе
Андерлехт
Шарлеруа
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
25
Дориан Дерви
ЦЗ
26
Адама Ньян
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Остались в запасе
39
Эдо Кайембе
ОП
23
Франк Букс
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
Остались в запасе
25
Дориан Дерви
ЦЗ
26
Адама Ньян
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Статистика матча Андерлехт - Шарлеруа
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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