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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Вальядолид
Реал Сосьедад - Вальядолид: обзор матча 09 декабря 2018
Реал Сосьедад
09.12.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
1 : 2
Завершен
Вальядолид
62'
М. Оярсабаль
16'
Т. Вилья
54'
Антонито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Вальядолид
Желтая карточка
Х. Сальдуа
73'
71'
Желтая карточка
Мичел
Желтая карточка
М. Мерино
66'
ГОЛ! 1:2!
М. Оярсабаль
62'
54'
ГОЛ! 0:2!
Антонито
Пас отдал
Р. Алькарас
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вилья
Пас отдал
О. Плано
4'
Желтая карточка
Ф. Калеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Кеко
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
2
Антонито
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
29
Леонардо Суарес
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-2-2-2
13
Мойя
19
Эрнандес
24
Ле Норман
15
Морено
2
Сальдуа
23
Мерино
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
3-4-2-1
1
Масип
22
Кико
20
Калеро
22
Мартинес
4
Алькарас
21
Мичел
2
Антонито
20
Кеко
20
Плано
19
Вилья
19
Унал
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Вальядолид
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
13
Йоель Родригес
ВР
29
Леонардо Суарес
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
28
Херонимо Рульи
ВР
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
29
Леонардо Суарес
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
23
Ануар
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Реал Сосьедад - Вальядолид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
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