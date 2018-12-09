Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Фенербахче
Акхисар Беледиеспор - Фенербахче: обзор матча 09 декабря 2018
Акхисар Беледиеспор
09.12.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Фенербахче
26'
Ж. Бокила
82'
Э. Ману
90+4'
А. Регаттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Фенербахче
ГОЛ! 3:0!
А. Регаттен
Пас отдал
Жозуэ
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Я. Бензия
ГОЛ! 2:0!
Э. Ману
Пас отдал
Г. Вурал
82'
Желтая карточка
Жозуэ
69'
Желтая карточка
Э. Барбоза
33'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Бокила
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
77
Сержиньо
ЦП
10
Жозуэ
АП
18
Жереми Бокила
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Мехмет Экичи
ЦП
17
Бариш Алиджи
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
45
Элвис Ману
ЛВ
17
Адриен Регаттен
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Фенербахче
54
Эртен Эрсу
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
3-1-3-1-2
99
Озтюрк
77
Вурал
8
Врсаевич
88
Османпаша
13
Лопеш
7
Барбоза
20
Сиссоко
77
Сержиньо
10
Жозуэ
11
Айик
18
Бокила
4-1-4-1
23
Текин
22
Исла
37
Шкртел
33
Али Калдырым
2
Озбайраклы
33
Нойштедтер
17
Алиджи
5
Топал
99
Эльмас
11
Экичи
19
Слимани
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Фенербахче
45
Элвис Ману
ЛВ
25
Милан Лукач
ВР
17
Адриен Регаттен
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
54
Эртен Эрсу
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
25
Милан Лукач
ВР
17
Адриен Регаттен
ЦП
17
Онурджан Гюлер
ЦП
8
Эрай Атасевен
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртен Эрсу
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Фенербахче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
Новости команд
Все
Акхисар Беледиеспор
Фенербахче
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+