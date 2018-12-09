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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Кан
Страсбур - Кан: обзор матча 09 декабря 2018
Страсбур
09.12.2018, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 2
Завершен
Кан
5'
П. Мартинес
23'
Л. Мотиба
22'
Ф. Файр
80'
С. Хауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Кан
Желтая карточка
И. Сиссоко
85'
80'
ГОЛ! 2:2!
С. Хауи
ГОЛ! 2:1!
Л. Мотиба
Пас отдал
А. Томассон
23'
22'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Файр
ГОЛ! 1:0!
П. Мартинес
Пас отдал
А. Томассон
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Кан
30
Брис Самба
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Димитри Ленар
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Жесси Деменге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
3-3-2-1-1
26
Селс
18
Мартинес
5
Коне
23
Митрович
19
Каси
28
Сиссоко
70
Лала
10
Корнье
8
Мартен
28
Томассон
35
Мотиба
4-3-3
30
Самба
24
Жилберт
44
Байссе
24
Гради
31
Армугом
76
Файр
8
Оньянге
4
Диоманд
18
Бамму
19
Тшокунте
12
Бове
Остались в запасе
Страсбур
Кан
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Димитри Ленар
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Жесси Деменге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Димитри Ленар
ЦП
7
Моатаз Земземи
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Жесси Деменге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Страсбур - Кан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
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