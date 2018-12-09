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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Уфа
Краснодар - Уфа: обзор матча 09 декабря 2018
Краснодар
09.12.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
26'
И. Игнатьев
14'
О. Тилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Уфа
87'
Желтая карточка
С. Игбун
84'
Желтая карточка
В. Салатич
Замена
Д. Уткин
️️️️
В. Классон
82'
69'
Замена
И. Пауревич
️️️️
К. Карп
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Д. Стоцкий
67'
Замена
К. Рамирес
️️️️
К. Куэва
67'
64'
Желтая карточка
К. Карп
61'
Желтая карточка
Л. Бизяк
Желтая карточка
У. Спайич
50'
46'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
В. Кротов
ГОЛ! 1:1!
И. Игнатьев
Пас отдал
М. Перейра
26'
14'
ГОЛ! 0:1!
О. Тилль
Пас отдал
Д. Живоглядов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
4-3-1-2
33
Крицюк
98
Петров
14
Мартынович
25
Спайич
89
Стоцкий
10
Перейра
99
Куэва
18
Газинский
7
Классон
18
Игнатьев
94
Вандерсон
3-3-2-1-1
31
Беленов
3
Аликин
15
Пуцко
24
Неделчару
27
Живоглядов
55
Карп
3
Круговой
18
Тилль
10
Салатич
57
Кротов
44
Игбун
99
Куэва
2
Рамирес
2
Рамирес
99
Куэва
7
Классон
47
Уткин
47
Уткин
7
Классон
89
Стоцкий
93
Сулейманов
93
Сулейманов
89
Стоцкий
55
Карп
29
Пауревич
29
Пауревич
55
Карп
57
Кротов
77
Бизяк
77
Бизяк
57
Кротов
Остались в запасе
Краснодар
Уфа
15
Алекс Мацукатов
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
88
Гиорги Шелия
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
15
Алекс Мацукатов
ЦП
88
Андрей Синицын
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Краснодар - Уфа
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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