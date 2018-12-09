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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кадис - Райо Махадаонда
Кадис - Райо Махадаонда: обзор матча 09 декабря 2018
Кадис
09.12.2018, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 17 тур
1 : 0
Завершен
Райо Махадаонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кадис - Райо Махадаонда
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/64 финала
Райо Махадаонда
1 : 4
28.10.2025
Талавера
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
3 : 1
13.11.2022
Райо Махадаонда
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Махадаонда
0 : 5
06.01.2022
Атлетико
Испания. Кубок, 2 раунд
Райо Махадаонда
1 : 0
14.12.2021
Малага
Испания. Кубок, 1 раунд
Эльденсе
0 : 1
02.12.2021
Райо Махадаонда
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Новости команд
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Кадис
Райо Махадаонда
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