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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Рейнджерс
Данди - Рейнджерс: обзор матча 09 декабря 2018
Данди
09.12.2018, воскресенье, 16:30
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
9'
К. Миллер
21'
Э. Халлидэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Рейнджерс
43'
Желтая карточка
К. Лафферти
21'
ГОЛ! 1:1!
Э. Халлидэй
14'
Желтая карточка
Р. Джек
ГОЛ! 1:0!
К. Миллер
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
32
Джек Хэмилтон
ВР
30
Кэмми Керр
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
9
Кенни Миллер
ЦФ
18
Пол Макгоуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
16
Джордан Росситер
ЦП
16
Энди Халлидэй
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
11
Эрос Грезда
ПВ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
40
Гленн Миддлтон
ЦП
2-1-2
32
Хэмилтон
30
Керр
4
Бойл
18
Камара
18
Макгоуэн
9
Миллер
3-3-2-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Уорролл
6
Голдсон
16
Росситер
16
Халлидэй
8
Джек
11
Грезда
77
Кент
21
Кандеяш
9
Лафферти
Остались в запасе
Данди
Рейнджерс
Главный тренер
Тони Догерти
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ОП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
40
Гленн Миддлтон
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
3
Борна Баришич
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ОП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
40
Гленн Миддлтон
ЦП
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Данди - Рейнджерс
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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