Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Сиэтл
Портленд - Сиэтл: обзор матча 05 ноября 2018
Портленд
05.11.2018, понедельник, 01:30
США. МЛС, 1/4 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Сиэтл
10'
Р. Руидиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Портленд - Сиэтл
85'
Желтая карточка
Г. Свенссон
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Руидиас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
6
Давид Гусман
ЦП
8
Диего Валери
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
Главный тренер
Фил Невилл
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
13
Густав Свенссон
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
29
Роман Торрес
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
12
Уилл Брюин
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
3-3-1
24
Аттинелла
28
Туилома
24
Риджуэлл
16
Валентин
21
Чара
6
Гусман
8
Валери
24
Поло
1-1-3-1-1
24
Фрай
18
Лирдам
6
Алонсо
13
Свенссон
7
Рольдан
14
Лодейро
8
Родригес
9
Руидиас
Остались в запасе
Портленд
Сиэтл
12
Стив Кларк
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
35
Брайан Мередит
ВР
29
Роман Торрес
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
12
Уилл Брюин
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
12
Стив Кларк
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
16
Лукас Мелано
ЦФ
Остались в запасе
35
Брайан Мередит
ВР
29
Роман Торрес
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
12
Уилл Брюин
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Портленд - Сиэтл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Провиденс Парк
Новости команд
Все
Портленд
Сиэтл
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+