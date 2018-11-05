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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетик
Эспаньол - Атлетик: обзор матча 05 ноября 2018
Эспаньол
05.11.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
41'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетик
76'
Желтая карточка
У. Нуньес
Желтая карточка
Э. Гранеро
66'
48'
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Д. Вила
41'
20'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Эспаньол
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
2-2-3-3
13
Лопес
12
Вила
22
Эрмосо
25
Рока
5
Лопес
21
Лопес
10
Дардер
23
Гранеро
9
Гарсия
7
Иглесиас
12
Баптистао
3-2-2-3
1
Эррерин
5
Альварес
26
Мартинес
12
Сан Хосе
18
де Маркос
17
Бершиче
14
Дани Гарсия
17
Рико
9
Уильямс
14
Гарсия
20
Адурис
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
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