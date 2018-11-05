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РПЛ 2026/2027
Уфа - Крылья Советов
Уфа - Крылья Советов: обзор матча 05 ноября 2018
Уфа
05.11.2018, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Крылья Советов
68'
Д. Сысуев
18'
М. Самарджич
90+1'
П. Яковлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Крылья Советов
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
П. Яковлев
Пас отдал
Д. Ткачук
89'
Желтая карточка
Г. Зотов
Желтая карточка
В. Салатич
85'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
Д. Сысуев
83'
77'
Замена
П. Яковлев
️️️️
М. Канунников
70'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
А. Чочиев
ГОЛ! 1:1!
Д. Сысуев
Пас отдал
С. Игбун
68'
63'
Замена
А. Соболев
️️️️
С. Корниленко
58'
Желтая карточка
П. Антон
Замена
А. Алиев
️️️️
Д. Табидзе
56'
Замена
И. Пауревич
️️️️
О. Ваньек
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Самарджич
Пас отдал
П. Антон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Веролюб Салатич
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Пол Антон
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
99
Максим Канунников
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
3-2-3-2
31
Беленов
24
Неделчару
15
Пуцко
5
Табидзе
3
Аликин
27
Живоглядов
10
Салатич
18
Тилль
90
Ваньек
44
Игбун
8
Сысуев
4-1-1-2-2
1
Рыжиков
4
Чичерин
90
Бурлак
19
Самарджич
31
Зотов
44
Башкиров
5
Антон
11
Чочиев
31
Ткачук
12
Корниленко
99
Канунников
90
Ваньек
29
Пауревич
29
Пауревич
90
Ваньек
5
Табидзе
10
Алиев
10
Алиев
5
Табидзе
8
Сысуев
77
Бизяк
77
Бизяк
8
Сысуев
99
Канунников
91
Яковлев
91
Яковлев
99
Канунников
12
Корниленко
7
Соболев
7
Соболев
12
Корниленко
11
Чочиев
7
Шейдаев
7
Шейдаев
11
Чочиев
Остались в запасе
Уфа
Крылья Советов
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
44
Михаил Тихонов
ПВ
64
Олег Ланин
ОП
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
64
Олег Ланин
ОП
14
Евгений Конюхов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Уфа - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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