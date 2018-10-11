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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс - Испания
Уэльс - Испания: обзор матча 11 октября 2018
Уэльс
11.10.2018, четверг, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 4
Завершен
Испания
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уэльс - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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