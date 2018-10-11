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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина - Ирак
Аргентина - Ирак: обзор матча 11 октября 2018
Аргентина
11.10.2018, четверг, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Ирак
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аргентина - Ирак
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
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1 : 4
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