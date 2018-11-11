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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - АЗ Алкмаар
АДО Ден Хааг - АЗ Алкмаар: обзор матча 11 ноября 2018
АДО Ден Хааг
11.11.2018, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 12 тур
0 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
50'
Г. Тил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Л. Иммерс
80'
Желтая карточка
Б. Куйперс
76'
64'
Желтая карточка
А. Гюдмюндссон
50'
ГОЛ! 0:1!
Г. Тил
Пас отдал
П. Хацидиакос
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
15
Томаш Нецид
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Гус Тил
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
АДО Ден Хааг
26
Майк Хэвкотт
ВР
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
АЗ Алкмаар
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
3-3
22
Звинкелс
5
Куйперс
5
Канон
20
Труп
10
Иммерс
19
Эль-Хайяти
15
Нецид
3-4-2
40
Бизот
12
Влаар
4
Хацидиакос
2
Оувеян
6
Махер
18
Мидтсьё
22
Свенссон
20
Сентьенс
80
Гюдмюндссон
20
Тил
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
АЗ Алкмаар
26
Майк Хэвкотт
ВР
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Остались в запасе
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
7
Дорин Ротариу
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча АДО Ден Хааг - АЗ Алкмаар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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