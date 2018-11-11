Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Шальке-04
Айнтрахт - Шальке-04: обзор матча 11 ноября 2018
Айнтрахт
11.11.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Шальке-04
61'
Л. Йович
73'
Л. Йович
80'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Шальке-04
ГОЛ! 3:0!
С. Аллер
80'
73'
Желтая карточка
С. Сане
ГОЛ! 2:0!
Л. Йович
Пас отдал
Ф. Костич
73'
ГОЛ! 1:0!
Л. Йович
Пас отдал
А. Ребич
61'
31'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
4-2-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
19
Абрахам
26
Н'Дика
21
Да Коста
6
Фернандес
18
Де Гузман
18
Костич
9
Ребич
9
Йович
22
Аллер
2-1-3-1-3
1
Ферманн
26
Сане
22
Настасич
21
Стамбули
18
Шепф
6
Бенталеб
8
Сердар
20
Калиджиури
13
Ут
7
Эмболо
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Айнтрахт
Шальке-04
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
8
Омар Маскарель
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
27
Налдо
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Айнтрахт - Шальке-04
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Шальке-04
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:11
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:06
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+