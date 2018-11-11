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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Малага
Спортинг - Малага: обзор матча 11 ноября 2018
Спортинг
11.11.2018, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 13 тур
2 : 2
Завершен
Малага
65'
Хуанпи (П)
80'
М. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Малага
80'
ГОЛ! 0:2!
М. Коне
65'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Хуанпи
56'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
26'
Желтая карточка
Д. Ломбан
Желтая карточка
П. Перес
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
14
Эрнан
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Малага
1
Мунир Моанд
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Хуанпи
АП
42
Мамаду Коне
ЦФ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Спортинг
29
Хуан Родригес
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
Малага
23
Мигель Торрес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
2-2-1
13
Мариньо
3
Бабен
2
Молинеро
10
Перес
14
Эрнан
32
Джурджевич
3-1-1-2
1
Моанд
18
Ломбан
14
Торрес
16
Гонсалес
25
Ласен
10
Хуанпи
29
Бланко Лещук
42
Коне
Остались в запасе
Спортинг
Малага
29
Хуан Родригес
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
88
Кейди Баре
ЦП
Остались в запасе
29
Хуан Родригес
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
Остались в запасе
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
88
Кейди Баре
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Спортинг - Малага
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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