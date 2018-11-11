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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Бока Хуниорс - Ривер Плейт
Бока Хуниорс - Ривер Плейт: обзор матча 11 ноября 2018
Бока Хуниорс
11.11.2018, воскресенье, 22:00
Кубок Либертадорес, Финал
2 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Ривер Плейт
34'
Р. Абила
45+1'
Д. Бенедетто
35'
Л. Пратто
61'
К. Искьердос (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бока Хуниорс - Ривер Плейт
Желтая карточка
К. Тевес
90'
+5
Замена
Ж. Буффарини
️️️️
Л. Хара
83'
77'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Г. Мартинес
75'
Желтая карточка
Р. Борре
75'
Замена
Б. Сукулини
️️️️
Э. Перес
Замена
К. Тевес
️️️️
С. Вилья
73'
67'
Желтая карточка
М. Каско
61'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
К. Искьердос
58'
Замена
И. Фернандес
️️️️
Л. Мартинес
Желтая карточка
Р. Абила
48'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бенедетто
Пас отдал
С. Вилья
45'
+1
Желтая карточка
С. Вилья
43'
Желтая карточка
Л. Хара
37'
35'
ГОЛ! 1:1!
Л. Пратто
ГОЛ! 1:0!
Р. Абила
34'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
К. Павон
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
1
Агустин Росси
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
29
Леонардо Хара
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
22
Себастьян Вилья
ЦП
11
Пабло Перес
ЦП
17
Рамон Абила
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Родолфо Арруабаррена
Ривер Плейт
34
Франко Армани
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
22
Хавьер Пинола
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
33
Энцо Перес
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
2
Лукас Пратто
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Бока Хуниорс
1
Карлос Лампе
ВР
2
Паоло Гольтц
ЦЗ
7
Жулио Буффарини
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Ривер Плейт
1
Герман Люкс
ВР
6
Игнасио Фернандес
ЦП
18
Камило Маяда
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
7
Родриго Мора
ЦФ
4-1-3-2
1
Росси
15
Оласа
24
Искьердос
16
Магальян
29
Хара
5
Барриос
8
Нандес
22
Вилья
11
Перес
7
Павон
17
Абила
3-2-2-1-2
34
Армани
20
Каско
22
Пинола
28
Мартинес
29
Монтиэль
2
Майдана
33
Перес
25
Паласиос
10
Мартинес
2
Пратто
19
Борре
29
Хара
7
Буффарини
7
Буффарини
29
Хара
22
Вилья
32
Тевес
32
Тевес
22
Вилья
7
Павон
9
Бенедетто
9
Бенедетто
7
Павон
28
Мартинес
6
Фернандес
6
Фернандес
28
Мартинес
10
Мартинес
11
Кинтеро
11
Кинтеро
10
Мартинес
33
Перес
5
Сукулини
5
Сукулини
33
Перес
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
1
Карлос Лампе
ВР
2
Паоло Гольтц
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Родолфо Арруабаррена
1
Герман Люкс
ВР
18
Камило Маяда
ЦП
7
Родриго Мора
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Карлос Лампе
ВР
2
Паоло Гольтц
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
18
Камило Маяда
ЦП
7
Родриго Мора
ЦФ
Главный тренер
Родолфо Арруабаррена
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Бока Хуниорс - Ривер Плейт
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бока Хуниорс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Васко да Гама
1 : 3
21.10.2026
Бока Хуниорс
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
- : -
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
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Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
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