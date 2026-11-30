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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бока Хуниорс - Химнасия
Бока Хуниорс - Химнасия: онлайн-трансляция 30 ноября 2026
Бока Хуниорс
30.11.2026, понедельник, 02:30
Аргентина. Примера, 1/4 финала
- : -
Не начался
Химнасия
Матч
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Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
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Бока Хуниорс
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