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  • «Зенит» – «Химнасия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026

«Зенит» – «Химнасия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026

5 июля, 17:50
Зенит
05.07.2026, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Химнасия
20' А. Соболев
39' А. Аузменди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Химнасия
23
Нельсон Инсфран
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
21
Энцо Мартинес
ЦЗ
31
Баутиста Баррос Скелотто
ПАЗ
18
Матео Сеоане
ОП
5
Игнасио Мирамон
ОП
8
Игнасио Фернандес
АП
20
Хуан Перес
АП
29
Агустин Аузменди
ЦФ
32
Марсело Торрес
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Перейра
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
79
Дмитрий Васильев
ОП
61
Даниил Кондаков
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Джон Джон
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
21
Александр Ерохин
АП
Химнасия
27
Хулиан Кадиевич
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЛЗ
14
Гонсало Эррекальде
ЦЗ
35
Хуан Кортаццо
ЦЗ
25
Алексис Штаймбах
ПАЗ
10
Николас Баррос Шелотто
ОП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
16
Аугусто Макс
ЦП
33
Pablo Aguiar
ЦП
5
Facundo Di Biasi
ЦП
11
Херемиас Мерло
ЛФ
26
Франко Торрес
РФ
7
Мануэль Панаро
РФ
4-1-1-2-2
16
Адамов
4
Горшков
25
Андраде
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
17
Мостовой
7
Соболев
10
Глушенков
3-3-2-2
23
Инсфран
13
Конти
21
Мартинес
24
Силва Торрехон
31
Скелотто
18
Сеоане
5
Мирамон
8
Фернандес
20
Перес
32
Торрес
29
Аузменди
16
Адамов
1
Латышонок
1
Латышонок
16
Адамов
8
Вендел
66
Вега
66
Вега
8
Вендел
33
Нино
78
Дивеев
78
Дивеев
33
Нино
4
Горшков
53
Бардачев
53
Бардачев
4
Горшков
5
Барриос
15
Караваев
15
Караваев
5
Барриос
25
Андраде
82
Волков
82
Волков
25
Андраде
20
Педро
79
Васильев
79
Васильев
20
Педро
7
Соболев
61
Кондаков
61
Кондаков
7
Соболев
31
Мантуан
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
31
Мантуан
10
Глушенков
14
Джон Джон
14
Джон Джон
10
Глушенков
17
Мостовой
21
Ерохин
21
Ерохин
17
Мостовой
31
Скелотто
33
33
31
Скелотто
Остались в запасе
Зенит
Химнасия
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Сергей Семак
27
Хулиан Кадиевич
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЛЗ
14
Гонсало Эррекальде
ЦЗ
35
Хуан Кортаццо
ЦЗ
25
Алексис Штаймбах
ПАЗ
10
Николас Баррос Шелотто
ОП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
16
Аугусто Макс
ЦП
5
Facundo Di Biasi
ЦП
11
Херемиас Мерло
ЛФ
26
Франко Торрес
РФ
7
Мануэль Панаро
РФ
Главный тренер
Ариэль Перейра
Остались в запасе
5
Ярослав Михайлов
АП
Остались в запасе
27
Хулиан Кадиевич
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЛЗ
14
Гонсало Эррекальде
ЦЗ
35
Хуан Кортаццо
ЦЗ
25
Алексис Штаймбах
ПАЗ
10
Николас Баррос Шелотто
ОП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
16
Аугусто Макс
ЦП
5
Facundo Di Biasi
ЦП
11
Херемиас Мерло
ЛФ
26
Франко Торрес
РФ
7
Мануэль Панаро
РФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Ариэль Перейра
Статистика матча Зенит - Химнасия
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0
0

Смотреть прямую трансляцию «Зенит» против «Химнасии», товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит»«Химнасия»

«Зенит» – «Химнасия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Химнасия Зенит
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