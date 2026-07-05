05.07.2026, воскресенье, 19:00
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
16
Адамов
4
Горшков
25
Андраде
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
17
Мостовой
7
Соболев
10
Глушенков
3-3-2-2
23
Инсфран
13
Конти
21
Мартинес
24
Силва Торрехон
31
Скелотто
18
Сеоане
5
Мирамон
8
Фернандес
20
Перес
32
Торрес
29
Аузменди
16
Адамов
1
Латышонок
1
Латышонок
16
Адамов
8
Вендел
66
Вега
66
Вега
8
Вендел
33
Нино
78
Дивеев
78
Дивеев
33
Нино
4
Горшков
53
Бардачев
53
Бардачев
4
Горшков
5
Барриос
15
Караваев
15
Караваев
5
Барриос
25
Андраде
82
Волков
82
Волков
25
Андраде
20
Педро
79
Васильев
79
Васильев
20
Педро
7
Соболев
61
Кондаков
61
Кондаков
7
Соболев
31
Мантуан
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
31
Мантуан
10
Глушенков
14
Джон Джон
14
Джон Джон
10
Глушенков
17
Мостовой
21
Ерохин
21
Ерохин
17
Мостовой
31
Скелотто
33
33
31
Скелотто
Остались в запасе
Зенит
Химнасия
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Сергей Семак
27
Хулиан Кадиевич
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЛЗ
14
Гонсало Эррекальде
ЦЗ
35
Хуан Кортаццо
ЦЗ
25
Алексис Штаймбах
ПАЗ
10
Николас Баррос Шелотто
ОП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
16
Аугусто Макс
ЦП
5
Facundo Di Biasi
ЦП
11
Херемиас Мерло
ЛФ
26
Франко Торрес
РФ
7
Мануэль Панаро
РФ
Главный тренер
Ариэль Перейра
Остались в запасе
5
Ярослав Михайлов
АП
Остались в запасе
27
Хулиан Кадиевич
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЛЗ
14
Гонсало Эррекальде
ЦЗ
35
Хуан Кортаццо
ЦЗ
25
Алексис Штаймбах
ПАЗ
10
Николас Баррос Шелотто
ОП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
16
Аугусто Макс
ЦП
5
Facundo Di Biasi
ЦП
11
Херемиас Мерло
ЛФ
26
Франко Торрес
РФ
7
Мануэль Панаро
РФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Ариэль Перейра
Статистика матча Зенит - Химнасия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию «Зенит» против «Химнасии», товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Химнасия»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»