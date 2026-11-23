Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Химнасия - Ньюэллс Олд Бойз
Химнасия - Ньюэллс Олд Бойз: обзор матча 23 ноября 2026
Химнасия
23.11.2026, понедельник, 23:00
Аргентина. Примера, 1/8 финала
4 : 2
Завершен
Ньюэллс Олд Бойз
18'
И. Фернандес
73'
И. Мирамон
99'
Ф. Эскобар (АГ)
113'
М. Мельюсо
55'
W. Mazzantti (П)
80'
W. Mazzantti (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Протокол Химнасия - Ньюэллс Олд Бойз
ГОЛ! 4:2!
М. Мельюсо
113'
Замена
Р. Джампаоли
️️️️
A. Steimbach
106'
Замена
A. Colazo
️️️️
A. Auzmendi
106'
106'
Замена
F. Scarpeccio
️️️️
B. Cabrera
106'
Замена
W. Nuñez
️️️️
L. Regiardo
105'
Желтая карточка
И. Рамирес
(неспортивное поведение)
104'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
(неспортивное поведение)
103'
Вторая желтая
M. Ortega
(неспортивное поведение)
Замена
М. Мельюсо
️️️️
П. Силва Торрехон
102'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Ф. Эскобар
99'
98'
Замена
Ф. Эскобар
️️️️
W. Mazzantti
97'
Вторая желтая
J. Russo
(фол)
94'
Замена
И. Рамирес
️️️️
М. Коккаро
94'
Травма
М. Коккаро
Желтая карточка
A. Auzmendi
(неспортивное поведение)
90'
+2
Желтая карточка
F. Di Biasi
(фол)
90'
+1
87'
Желтая карточка
L. Carrizo
(неспортивное поведение)
86'
Желтая карточка
J. Russo
(фол)
83'
Замена
A. Soñora
️️️️
F. Gauch
80'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
W. Mazzantti
Замена
M. Panaro
️️️️
L. Janson
75'
Замена
F. Di Biasi
️️️️
M. Seoane
75'
ГОЛ! 2:1!
И. Мирамон
Пас отдал
J. Merlo
73'
69'
Замена
J. Gómez Mattar
️️️️
R. Herrera
Замена
J. Merlo
️️️️
M. Torres
64'
Желтая карточка
Х. Конти
(фол)
58'
57'
Желтая карточка
M. Ortega
(неспортивное поведение)
Желтая карточка
И. Фернандес
(неспортивное поведение)
56'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
W. Mazzantti
Желтая карточка
H. Castillo
(фол)
53'
Желтая карточка
L. Janson
(фол)
39'
ГОЛ! 1:0!
И. Фернандес
Пас отдал
L. Janson
18'
16'
Желтая карточка
L. Regiardo
(фол)
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химнасия
15
Harlen Castillo
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
25
Alexis Steimbach
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
6
Игнасио Фернандес
(К)
АП
29
A. Auzmendi
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
18
Mateo Seoane
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
32
Marcelo Torres
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Перейра
Ньюэллс Олд Бойз
30
Josué Reinatti
ВР
6
Martín Ortega
ЦЗ
25
Bruno Cabrera
ЦЗ
16
Lucas Carrizo
ЦЗ
28
Jeronimo Russo
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
5
Luca Regiardo
(К)
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
7
Walter Mazzantti
ЦФ
20
Facundo Gauch
ЦФ
9
Матиас Коккаро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЛЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
14
Gonzalo Errecalde
ЦЗ
33
Pablo Aguiar
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
39
Facundo Di Biasi
ЦП
7
Manuel Panaro
ЦП
34
Leonel Sergio Troncoso
ЦП
26
F. Torres
ЦП
16
A. Max
ЦП
19
Agustín Colazo
ЦФ
Ньюэллс Олд Бойз
21
Габриэль Ариас
ВР
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
23
Nicolás Goitea
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
19
Jerónimo Gómez Mattar
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
4
Alejo Montero
ЦП
39
Lautaro Rios
ЦП
33
Walter Nuñez
ЦФ
36
Francisco Scarpeccio
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
3-1-1-5
15
24
Силва Торрехон
13
Конти
25
5
Мирамон
6
Фернандес
21
32
17
18
29
3-3-4
30
6
25
16
28
26
5
9
Коккаро
20
7
32
24
Силва Торрехон
22
Мельюсо
22
Мельюсо
24
Силва Торрехон
25
4
Джампаоли
4
Джампаоли
25
32
11
11
32
18
39
39
18
17
7
7
17
29
19
19
29
7
24
Эскобар
24
Эскобар
7
26
19
19
26
20
15
15
20
5
33
33
5
25
36
36
25
9
Коккаро
99
Рамирес
99
Рамирес
9
Коккаро
Остались в запасе
Химнасия
Ньюэллс Олд Бойз
23
Nelson Insfrán
ВР
14
Gonzalo Errecalde
ЦЗ
33
Pablo Aguiar
ЦП
34
Leonel Sergio Troncoso
ЦП
26
F. Torres
ЦП
16
A. Max
ЦП
Главный тренер
Ариэль Перейра
21
Габриэль Ариас
ВР
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
23
Nicolás Goitea
ЦЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
4
Alejo Montero
ЦП
39
Lautaro Rios
ЦП
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Остались в запасе
23
Nelson Insfrán
ВР
14
Gonzalo Errecalde
ЦЗ
33
Pablo Aguiar
ЦП
34
Leonel Sergio Troncoso
ЦП
26
F. Torres
ЦП
16
A. Max
ЦП
Остались в запасе
21
Габриэль Ариас
ВР
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
23
Nicolás Goitea
ЦЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
4
Alejo Montero
ЦП
39
Lautaro Rios
ЦП
Главный тренер
Ариэль Перейра
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Химнасия
Ньюэллс Олд Бойз
Harlen Castillo
0%
Педро Силва Торрехон
0%
Alexis Steimbach
0%
Херман Конти
0%
Игнасио Мирамон
0%
Игнасио Фернандес
0%
A. Auzmendi
0%
Enzo Martínez
0%
Mateo Seoane
0%
Lucas Janson
0%
Marcelo Torres
0%
Матиас Мельюсо
0%
Ренцо Джампаоли
0%
Jeremias Merlo
0%
Facundo Di Biasi
0%
Manuel Panaro
0%
Agustín Colazo
0%
Показать всех игроков
Josué Reinatti
0%
Martín Ortega
0%
Bruno Cabrera
0%
Lucas Carrizo
0%
Jeronimo Russo
0%
Rodrigo Herrera
0%
Luca Regiardo
0%
Santiago Solari
0%
Walter Mazzantti
0%
Facundo Gauch
0%
Матиас Коккаро
0%
Франко Эскобар
0%
Jerónimo Gómez Mattar
0%
Alan Soñora
0%
Walter Nuñez
0%
Francisco Scarpeccio
0%
Игнасио Рамирес
0%
Показать всех игроков
Статистика матча Химнасия - Ньюэллс Олд Бойз
6
2
6
Всего ударов по воротам
16
19
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
6
6
Угловые удары
4
8
Нарушения
16
21
Офсайды
0
4
Количество передач
363
482
Сейвы
3
2
Точность передач %
73
76
Удары мимо ворот
9
9
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
13
15
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.07
2.67
xGP (предотвращенные голы)
-2.67
-2.67
Матчи команд
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata
Игрок матча
Рейтинг
Игнасио Фернандес
Полузащитник
Рейтинг: 9.3
Минут на поле
120
Голы
1
Ассисты
0
Ударов по воротам
2
Новости команд
Все
Химнасия
Ньюэллс Олд Бойз
Комментарий Семака после ничьей с «Химнасией»
5 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» не сумел победить аргентинский клуб
5 июля
21
«Зенит» – «Химнасия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
21 июня
6
В аргентинском клубе оценили вероятность матча, за который «Зенит» заплатит 50+ миллионов
11 июня
23
Комментарий Семака после ничьей с «Химнасией»
5 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» не сумел победить аргентинский клуб
5 июля
21
«Зенит» – «Химнасия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
21 июня
6
В аргентинском клубе оценили вероятность матча, за который «Зенит» заплатит 50+ миллионов
11 июня
23
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
«Краснодар» не смог договориться по Мартино
2025.01.24 18:48
Навас нашел новый клуб по совету Месси
2025.01.22 11:55
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
2025.01.21 07:25
Больше новостей
Аргентина. Примера
Все
Текущие
Будущие
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+