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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Панатинаикос
Олимпиакос - Панатинаикос: обзор матча 11 ноября 2018
Олимпиакос
11.11.2018, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Панатинаикос
90+5'
П. Сиссе
61'
Э. Каце
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Панатинаикос
ГОЛ! 1:1!
П. Сиссе
Пас отдал
О. Эльабделлауи
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Э. Каце
90'
+1
Желтая карточка
М. Юханссон
61'
ГОЛ! 0:1!
Э. Каце
Пас отдал
Д. Курбелис
Желтая карточка
Б. Натхо
51'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Панатинаикос
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Олимпиакос
1
Андреас Янниотис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
Панатинаикос
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
4-3-1-2
1
Са
33
Кутрис
4
Сиссе
26
Вукович
3
Эльабделлауи
8
Гильерме
41
Бухалакис
10
Натхо
7
Фортунис
19
Хассан
11
Поденсе
3-3-1
4
Юханссон
1
Кулибали
12
Инсуа
7
Хадзийованнис
20
Каце
6
Курбелис
9
Македа
Остались в запасе
Олимпиакос
Панатинаикос
1
Андреас Янниотис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
1
Андреас Янниотис
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
Остались в запасе
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Олимпиакос - Панатинаикос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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