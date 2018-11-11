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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 11 ноября 2018
Рома
11.11.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
4 : 1
Завершен
Сампдория
19'
Жуан
59'
П. Шик
72'
С. Эль-Шаарави
90+3'
С. Эль-Шаарави
89'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сампдория
ГОЛ! 4:1!
С. Эль-Шаарави
90'
+3
89'
ГОЛ! 3:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
Д. Сала
Замена
Д. Ундер
️️️️
Д. Клюйверт
81'
80'
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
Д. Капрари
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Л. Пеллегрини
78'
ГОЛ! 3:0!
С. Эль-Шаарави
72'
69'
Замена
Д. Сала
️️️️
К. Линетти
Замена
Э. Джеко
️️️️
П. Шик
68'
ГОЛ! 2:0!
П. Шик
Пас отдал
А. Коларов
59'
46'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Д. Прат
Желтая карточка
А. Флоренци
40'
ГОЛ! 1:0!
Жуан
Пас отдал
Б. Кристанте
19'
18'
Желтая карточка
К. Линетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
15
Жуан
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
19
Анте Чорич
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
4-2-3-1
1
Ольсен
15
Жуан
11
Коларов
44
Манолас
24
Флоренци
4
Кристанте
15
Н'Зонзи
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
14
Шик
4-3-1-2
25
Аудеро
25
Колли
2
Андерсен
18
Берешиньски
29
Мурру
17
Линетти
14
Виейра
26
Прат
11
Рамирес
92
Дефрель
10
Капрари
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
7
Ундер
7
Ундер
19
Клюйверт
14
Шик
10
Джеко
10
Джеко
14
Шик
17
Линетти
7
Сала
7
Сала
17
Линетти
26
Прат
21
Янкто
21
Янкто
26
Прат
10
Капрари
9
Ковнацки
9
Ковнацки
10
Капрари
Остались в запасе
Рома
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Анте Чорич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Анте Чорич
АП
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Сампдория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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