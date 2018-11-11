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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Спартак
Уфа - Спартак: обзор матча 11 ноября 2018
Уфа
11.11.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
75'
Д. Сысуев
90+2'
Л. Бизяк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Спартак
ГОЛ! 2:0!
Л. Бизяк
Пас отдал
Д. Табидзе
90'
+2
Желтая карточка
П. Аликин
90'
Замена
А. Алиев
️️️️
Д. Сысуев
89'
86'
Желтая карточка
И. Кутепов
82'
Замена
С. Боккетти
️️️️
Г. Джикия
Желтая карточка
Д. Сысуев
78'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сысуев
Пас отдал
Д. Табидзе
75'
Желтая карточка
А. Пуцко
73'
71'
Замена
З. Луиш
️️️️
Л. Адриано
70'
Желтая карточка
И. Попов
64'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
Д. Глушаков
Замена
Л. Бизяк
️️️️
И. Пауревич
61'
Желтая карточка
О. Тилль
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
29
Иван Пауревич
ЦП
18
Оливье Тилль
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
94
Софьян Ханни
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Рауль Рианчо
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Беленов
5
Табидзе
15
Пуцко
3
Аликин
24
Неделчару
55
Карп
27
Живоглядов
29
Пауревич
18
Тилль
44
Игбун
8
Сысуев
4-2-2-1-1
32
Ребров
38
Ещенко
14
Джикия
2
Кутепов
10
Мельгарехо
94
Тимофеев
20
Фернандо
88
Глушаков
71
Попов
94
Ханни
4
Адриано
8
Сысуев
10
Алиев
10
Алиев
8
Сысуев
29
Пауревич
77
Бизяк
77
Бизяк
29
Пауревич
14
Джикия
16
Боккетти
16
Боккетти
14
Джикия
88
Глушаков
83
Пантелеев
83
Пантелеев
88
Глушаков
4
Адриано
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
4
Адриано
Остались в запасе
Уфа
Спартак
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
15
Николай Рассказов
ПВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Рауль Рианчо
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Рауль Рианчо
Статистика матча Уфа - Спартак
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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