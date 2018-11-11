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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Интер
Аталанта - Интер: обзор матча 11 ноября 2018
Аталанта
11.11.2018, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 12 тур
4 : 1
Завершен
Интер
9'
Х. Хатебур
62'
Д. Манчини
88'
Б. Джимсити
90+4'
А. Гомес
47'
М. Икарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Интер
ГОЛ! 4:1!
А. Гомес
Пас отдал
М. де Рон
90'
+4
90'
+2
Вторая желтая
М. Брозович
ГОЛ! 3:1!
Б. Джимсити
Пас отдал
Й. Иличич
88'
Желтая карточка
А. Гомес
79'
Желтая карточка
М. де Рон
78'
76'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
Желтая карточка
Х. Хатебур
69'
ГОЛ! 2:1!
Д. Манчини
Пас отдал
Й. Иличич
62'
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Икарди
41'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
35'
Желтая карточка
М. Брозович
25'
Желтая карточка
М. Весино
ГОЛ! 1:0!
Х. Хатебур
Пас отдал
Р. Госенс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-3-1-3
1
Бериша
6
Джимсити
23
Манчини
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
72
Иличич
91
Сапата
10
Гомес
3-1-3-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
37
Шкриньяр
13
Миранда
77
Брозович
21
Гальярдини
15
Весино
27
Асамоа
21
Политано
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Аталанта
Интер
6
Али Аднан
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
29
Дальберт
ЛЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Аталанта - Интер
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
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